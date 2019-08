Präsident Moon kritisiert Japan wegen Rechtfertigung von Wirtschaftsvergeltung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Japan dafür kritisiert, häufig Vorwände vorzubringen, um seine Wirtschaftsvergeltung zu rechtfertigen.Japan begründe seine wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Südkorea nicht ehrlich, sagte Moon am Donnerstag bei einer außerordentlichen Kabinettssitzung. Japan müsse ehrlich sein.Moon kritisierte, dass Japans Haltung hinsichtlich der Vergangenheit ebenfalls nicht aufrichtig sei. Es sei ein historisches Faktum, dass viele Länder einschließlich Koreas unter der unglücklichen Vergangenheit gelitten hätten, bei der Japan Täter gewesen sei. Japan wolle jedoch seinen Fehler weder zugeben noch darüber nachdenken, sondern entstelle die Geschichte.Der Staatschef brachte auch zur Sprache, dass Japan unverändert Anspruch auf Dokdo erhebt. Japan sollte zuerst der Vergangenheit ins Gesicht sehen, forderte er.Der Prozess der Erinnerung an die Vergangenheit und Reflexion darüber sei niemals zu Ende. Japan sollte niemals vergessen, dass sich Deutschland aufrichtig mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt habe und dadurch ein vertrauenswürdiges Land geworden sei, betonte er.Moon erläuterte in Bezug auf den Haushaltsplan für das kommende Jahr, dass dieser den Willen der Regierung zum Ausdruck bringe, inmitten der Wirtschaftsvergeltung Japans eine starke Volkswirtschaft und eine starke Nation zu verwirklichen. Er bat die Nationalversammlung um die Kooperation.