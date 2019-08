Verteidigungsministerium veranstaltet nächste Woche multilateralen Sicherheitsdialog

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium veranstaltet nächste Woche einen multilateralen Sicherheitsdialog auf Ebene von Vizeverteidigungsministern.Der Seouler Verteidigungsdialog (SDD) 2019 werde vom 4. bis 6. September in Seoul stattfinden, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.Der jährliche Sicherheitsdialog wurde im Jahr 2012 als multilaterales Diskussionsgremium im Sicherheitsbereich eingeführt, um zur multilateralen Sicherheitskooperation in der asiatisch-pazifischen Region und der Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel beizutragen. Dieses Jahr werden Verteidigungsbeamte und Experten aus etwa 50 Ländern und von fünf internationalen Organisationen erwartet.Die Regierung hatte zwischenzeitlich überprüft, auch Nordkoreaner zum diesjährigen Treffen einzuladen.Die USA wollen dieses Jahr keine Delegation zum SDD schicken. Die USA hätten mitgeteilt, dass die Entsendung von Vertretern aus Termingründen schwierig wäre, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums.Einige Beobachter vermuten als Hintergrund für das Fernbleiben der USA Dissonanzen zwischen Seoul und Washington angesichts Südkoreas Entscheidung für die Beendigung eines Militärabkommens mit Japan. Das Seouler Verteidigungsministerium wies jedoch auf die Terminschwierigkeiten hin, weil viele leitende Beamte des Pentagons wegen des bilateralen Verteidigungsministertreffens Anfang August bereits Seoul besucht hatten.