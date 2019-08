Kulturminister Südkoreas und Japans treffen sich in Seoul

Photo : KBS News

Inmitten des bilateralen diplomatischen Streits sind die Kulturminister Südkoreas und Japans zusammengekommen.Das Gespräch zwischen dem südkoreanischen Minister Park Yang-woo und seinem japanischen Amtskollegen Masahiko Shibayama fand am Donnerstag am Rande des südkoreanisch-japanisch-chinesischen Ministertreffens für Kultur und Tourismus in Seoul statt.Das Gespräch begannen beide Minister mit einem Handschlag und Begrüßungsworten.Minister Park sagte, es werde über die Förderung des trilateralen Austausches und der Kooperation diskutiert.Ergebnisse für die Vertiefung der trilateralen und jeweils bilateralen Zusammenarbeit der drei Länder werden morgen bekannt gemacht.