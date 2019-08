Politik Economist: Seoul achtsicherste Stadt der Welt

Die südkoreanische Hauptstadt Seoul ist in einer Untersuchung des britischen Wochenmagazins "The Economist" unter die zehn sichersten Städte der Welt gekommen.



Die Forschungs- und Analysestelle der Economist Group (The Economist Intelligence Unit, EIU) gab am Donnerstag das Ergebnis ihrer Untersuchung zu den sichersten Metropolen der Welt bekannt.



Seoul teilt sich mit Kopenhagen Platz acht mit einer Punktzahl von 87,4. Südkorea konnte sich damit erheblich verbessern. In der vorherigen Umfrage hatte Seoul Platz 14 erreicht.



Insgesamt 60 Städte wurden in den Kategorien Digitales, Infrastruktur, Gesundheit und Personal untersucht. Das beste Ergebnis erzielte Seoul mit Platz drei in der Kategorie Gesundheit.



Die sicherste Stadt war zum dritten Mal in Folge Tokio mit 92 Punkten. Dahinter folgen Singapur und Osaka.



Hongkong rutschte von Platz neun im Jahr 2017 auf Platz 20 ab. Washington D.C. verbesserte sich von Rang 23 auf 7. Weitere Städte unter den ersten zehn waren Amsterdam, Sydney, Toronto und Melbourne.