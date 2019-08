Japan genehmigt erstmals seit Regelverschärfung Exporte von Fluorwasserstoff nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Japan hat erstmals seit der Regelverschärfung im Juli Exporte von Fluorwasserstoff nach Südkorea genehmigt.Ein Beamter des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie bestätigte, dass die Lieferung an Samsung tags zuvor genehmigt worden sei.Fluorwasserstoff zählt zu den drei Schlüsselmaterialien in der Produktion von Halbleitern und Displays.Seit der Verschärfung der Exportkontrollen am 4. Juli hatte Japan bereits zwei Lieferungen von Fotolack an Samsung genehmigt.Laut Angaben eines südkoreanischen Beamten bedeute die jüngste Genehmigung jedoch keine Haltungsänderung in Japan. Seoul wolle weiterhin den Verzicht auf die verschärften Regelungen fordern, hieß es.Aufgrund der Änderung muss nun jede Lieferung einzeln genehmigt werden.