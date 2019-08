Gedenkstein für Koreas erste Erklärung von Frauenrechten vor 121 Jahren wird errichtet

Photo : KBS News

Ein Gedenkstein für die erste Erklärung der Menschenrechte der Frau in Korea wird errichtet.Das Gleichstellungsministerium teilte mit, dass um 17 Uhr am Freitag in Seoul der Gedenkstein für die Erklärung „Yeo Kwon Tong Moon“ feierlich enthüllt werde.„Yeo Kwon Tong Moon“ ist die erste Erklärung der Frauenrechte in Korea, die eine Gruppe von adligen Frauen aus Seoul im Jahr 1898 verkündete.Die Erklärung wurde in zwei Zeitungen veröffentlicht, aus diesem Anlass wurde die Bedeutung der gleichen Rechte der Frauen in Bezug auf Bildung, Beruf und Wahlen bekannt gegeben. Um diese zu verwirklichen, wurden die erste Frauenorganisation und die erste private Mädchenschule in Korea gegründet.Der Gedenkstein befindet sich am Sitz einer damaligen Schule, wo die Gründung der Frauenorganisation und der Mädchenschule beschlossen wurden.