Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Zentralbank hat den Leitzins eingefroren.Ihr Währungsausschuss beschloss am Freitag, den Schlüsselzins bei 1,5 Prozent zu belassen.Grund ist die vorherrschende Meinung, dass die Auswirkungen der letzten Zinssenkung noch eine Weile beobachtet werden sollten.Die Notenbank hatte im Juli den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent gesenkt. Am Markt war mit einer Zinssenkung erst im August gerechnet worden.Als weiterer Grund für die Zinseinfrierung werden die Erwartungen genannt, dass die US-Notenbank Fed das Tempo der Zinssenkungen drosseln wird.Wie verlautete, seien auch der jüngste Anstieg der Wohnungspreise in Seoul und die stärkere Zunahme der Haushaltskredite im zweiten Halbjahr bei der Entscheidung berücksichtigt worden.