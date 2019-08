Politik Präsidialamt reagiert auf Petition für härtere Bestrafung von Tiermisshandlung

Das Präsidialamt hat zu einer Petition Stellung genommen, in der harte Strafen für Tiermisshandlung gefordert werden.



In der Petition wird verlangt, dass die persönlichen Daten eines Mannes veröffentlicht werden, der jüngst in Seoul eine Katze misshandelte und tötete. Auch eine harte Strafe und Maßnahmen gegen Tiermisshandlungen werden gefordert. Innerhalb von einem Monat nach der Registrierung schlossen sich über 210.000 Menschen der Petition an.



Ein für Tierwohlfahrt zuständiger Teamleiter des Agrarministeriums äußerte in der heute veröffentlichten Antwort, dass die Polizei nach der Auswertung von Aufnahmen von 150 Überwachungskameras die Aufzeichnungen von der Tat gesichert habe. Sie habe am Donnerstag den Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und die Meinung geäußert, dass der Täter angeklagt werden sollte.



Der Beamte äußerte Bedauern über eine Reihe von ähnlichen Fällen. Er betonte zugleich, dass gemäß dem geänderten Tierschutzgesetz doppelt schwere Strafen im Falle von Tiermisshandlungen drohen. Wer ohne triftigen Grund ein Tier töte, dem drohe ab März letzten Jahres eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 20 Millionen Won.



Angesichts der Forderung nach der Veröffentlichung der persönlichen Daten des Täters hieß es, dass Tiermisshandlungen nach den gültigen Gesetzen nicht zu der Sorte Schwerverbrechen zählen, die eine solche Preisgabe von Informationen ermöglichen.



Weiter hieß es, das Agrarministerium habe im Juli den Plan bekannt gegeben, ein Maßnahmenpaket für die Tierwohlfahrt auszuarbeiten, und auch wichtige Aufgaben vorgelegt, darunter die Erweiterung des Bereichs der Tiermisshandlungen und Erweiterung des Strafenkatalogs. Er versprach weitere Bemühungen im Kampf gegen Tiermisshandlung.



Das Präsidialamt nimmt Stellung zu einer Petition, wenn sie in einem Monat von mehr als 200.000 Personen befürwortet wird. Bisher wurde auf 111 Petitionen reagiert.