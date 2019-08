Zahl der Sepsis-Fälle wegen Vibrio-Bakterien steigt rapide

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Sepsis-Fälle infolge der Ansteckung mit Vibrio-Bakterien (Vibrio vulnificus) in Südkorea steigt rapide.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden im August 15 Blutvergiftungen als Folge der Infektion mit den Stäbchen-Bakterien registriert. Bis Juli seien es zwei Fälle gewesen.Zu der Erkrankung kann der Verzehr von verunreinigten rohen Meeresfrüchten oder Meerwasser in offenen Wunden führen. Die meisten Fälle werden im August und September gemeldet. Es treten Symptome wie Fieber, Frostgefühl, Blutdruckfall, Bauschmerzen und Durchfall auf.Die Zentren rufen zur Beachtung ihrer Vorkehrungsmaßnahmen auf. Auf den Verzehr von rohen Meeresfrüchten solle verzichtet werden, Kochgeräte wie Messer sollten sterilisiert werden. Menschen mit chronischen Krankheiten wie Lebererkrankungen, Alkoholsucht und Zuckerkrankheit wird zur besonderen Vorsicht geraten. Alle drei dieses Jahr an der Sepsis wegen der Vibrio-Infektion gestorbenen Menschen hätten solche Vorerkrankungen aufgewiesen.