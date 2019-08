Südkorea und Japan erzielen bei Gesprächen auf Direktoren-Ebene keine Ergebnisse

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben bei ihren Gesprächen auf Direktoren-Ebene keine Ergebnisse erzielt.Am Donnerstag hatten sich in Seoul der Generaldirektor für Asien und Pazifik im Außenministerium Kim Jeong-han und sein japanischer Amtskollege Kenji Kanasugi getroffen. Beide hatten erneut lediglich die Differenzen über die Frage der Zwangsarbeit im Krieg und andere Themen bestätigen können.Ein südkoreanischer Beamter sagte, es bestehe eine große Kluft zwischen beiden Seiten und es habe keinen grundlegenden Fortschritt gegeben.Kim habe tiefes Bedauern über die Streichung Südkoreas aus der Liste der vertrauenswürdigen Handelspartner ausgedrückt. Er habe erneut die sofortige Rückgängigmachung der Entscheidung gefordert.Beide Seiten sollten so bald wie möglich einen bedingungslosen und aufrichtigen Dialog führen, um den Streit beizulegen. Kanasugi habe geantwortet, dass er Seouls Position an das Handelsministerium weiterleiten werde.Laut Berichten kam auch das Urteil des Obersten Gerichts in Südkorea zur Sprache, nach dem japanische Firmen zur Zahlung von Entschädigungen an frühere Zwangsarbeiter aufgefordert werden.Erneut hätten beide Seiten angesichts unterschiedlicher Interpretationen des Urteils und des zugrundeliegenden Sachverhalts keine Annäherung erzielen können.