Golferin Ko Jin-young stellt neuen Rekord auf

Photo : YONHAP News

Die zurzeit weltbeste Golfspielerin Ko Jin-young aus Südkorea hat einen neuen Rekord aufgestellt. Sie blieb an 114 Löchern in Folge Bogey-frei.Ihre Serie riss am Mittwoch auf der Eröffnungsrunde der Portland Classic in Oregon. Bisheriger Rekordhalter war Tiger Woods, der in der Saison 2000 110 Mal in Folge Bogey-frei einlochte.Braucht ein Spieler einen Schlag mehr als Par, nennt man das Bogey. Ko hatte seit den Women´s British Open Anfang des Monats stets unter Par oder Par gespielt.Die 24-Jährige führt zurzeit die Weltrangliste an. In dieser Saison gelangen ihr bisher vier Siege. Unter anderem siegte sie bei zwei Major-Turnieren, Evian Championship und ANA Inspiration.