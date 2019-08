Chung Hyeon zieht in dritte Runde der US Open ein

Photo : YONHAP News

Der koreanische Tennisprofi Chung Hyeon hat bei den US Open den Einzug in die dritte Runde geschafft.Der 23-Jährige feierte am Donnerstag (Ortszeit) in New York in der zweiten Runde einen knappen Sieg über den Spanier Fernando Verdasco.Nachdem er die ersten beiden Sätze verloren hatte, gewann Chung, die Nummer 170 in der Weltrangliste, drei Sätze in Folge gegen die Nummer 34 der Welt.Chung steht zum dritten Mal in der dritten Runde eines Major-Turniers. Bei den French Open 2017 schied er in der dritten Runde aus, bei den Australian Open 2018 erst im Halbfinale.Chung trifft am Samstag (Ortszeit) auf den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal. Seine bisher zwei Partien gegen den Spanier hatte Chung verloren.