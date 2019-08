Internationales Japan will Verteidigungsetat 2020 auf 5,3 Billionen Yen erhöhen

Japan will nächstes Jahr seine angriffsorientierten Verteidigungskapazitäten deutlich verstärken.



Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, fünf Billionen und 322,3 Milliarden Yen (50 Milliarden Dollar) für den Verteidigungsetat für das Fiskaljahr 2020 verlangen zu wollen. Die Summe sei 1,2 Prozent höher als der Verteidigungshaushalt 2019.



Sollte die Forderung des Verteidigungsministeriums ungekürzt vom Parlament angenommen werden, wird dies ein Rekordbudget darstellen. Zudem wird das achte Jahr in Folge seit dem zweiten Amtsantritt von Premierminister Shinzo Abe im Jahr 2013 ein Zuwachs verzeichnet.



Laut dem Haushaltsplan will das Verteidigungsministerium in Tokio für die Beschaffung von sechs F-35B Kampfjets 81 Milliarden Yen ausgeben. Der Tarnkappen-Kampfjet kann senkrecht starten und landen. Japan will 105 Einheiten neuester F-35-Modelle einschließlich des F-35B schrittweise einführen.



3,1 Milliarden Yen sind für den Umbau seines Hubschrauberträgers Izumo zu einem leichten Flugzeugträger vorgesehen. Das Schiff soll nach dem Umbau F-35B-Kampfjets aufnehmen, um den Einsatzradius zu erweitern.