Südkoreas Börse hat zum Wochenschluss kräftig zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 1,8 Prozent auf 1.967,79 Zähler.Grund für die positive Stimmung an der Börse waren die Gewinne an der Wall Street am Mittwoch. Dort hatte die Erwartung, dass die USA und China Fortschritte in ihren Handelsgesprächen vermelden könnten, der Börse Auftrieb gegeben.