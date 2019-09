Präsident Moon führt Gipfelgespräch mit Thailands Premierminister

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Sonntag in Bangkok eingetroffen. Es ist die erste Station seiner Auslandsreise, die ihn auch nach Myanmar und Laos führt.Moon wird am Montag nach einer offiziellen Begrüßungsfeier mit dem thailändischen Premierminister Prayut Chan-o-cha zu einem Gipfelgespräch zusammenkommen. Im Anschluss werden sie einer Zeremonie zur Unterzeichnung von Absichtserklärungen (MoU) beiwohnen.Bei dem Treffen werden Moon und Prayut über Wege zur Verstärkung der Kooperation zwischen beiden Ländern auf verschiedenen Gebieten, darunter IKT-Technologie, sprechen. Moon wird voraussichtlich Thailand um die Kooperation bitten, um einen im November in Busan geplanten Sondergipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und einen Südkorea-Mekong-Gipfel erfolgreich zu veranstalten. Thailand hat dieses Jahr den Vorsitz der ASEAN inne.Präsident Moon wird am Nachmittag bei einem Business Forum eine Grundsatzrede halten, das im Zusammenhang mit einer südkoreanisch-thailändischen Showcase-Veranstaltung der vierten industriellen Revolution stattfindet. Anschließend wird er an einer Veranstaltung zur Einführung der „Brand K“, einer gemeinsamen Marke von koreanischen kleinen und mittleren Unternehmen, teilnehmen.Am Abend ist ein Treffen mit südkoreanischen Einwohnern geplant.Thailand verfügt über das zweitgrößte Wirtschaftsvolumen unter den ASEAN-Mitgliedern. Das Land ist jedoch nur der sechstgrößte Handelspartner der ASEAN für Südkorea, das bilaterale Handelsvolumen beträgt etwa 14 Milliarden Dollar im Jahr. Daher bestehe großes Potenzial für die Erweiterung der Wirtschaftskooperation, so das Präsidialamt in Seoul.Moon wird am Dienstag nach Myanmar weiterreisen.