USA trotz Nordkoreas Warnung zu Gesprächen bereit

Photo : YONHAP News

Die USA sind trotz Nordkoreas Warnung zu Gesprächen bereit.Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Samstag mit. Die USA seien zu Gesprächen bereit, sobald sie etwas von ihren Ansprechpartnern in Nordkorea hörten.Zuvor am selben Tag hatte Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui Washington gewarnt, Pjöngjangs Geduld nicht auf die Probe zu stellen. Die Hoffnung auf Gespräche würde schwinden, sagte sie weiter. Den US-Chefdiplomaten Mike Pompeo kritisierte sie direkt dafür, Nordkorea als schurkisch bezeichnet zu haben.Auch hatte Choe damit gedroht, dass Nordkorea alle bisher ergriffenen Maßnahmen erneut prüden könne. Dies wird als Drohung aufgefasst, die bisherigen Schritte für die Denuklearisierung rückgängig zu machen.