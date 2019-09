Wirtschaft Pro-Kopf-Staatsverschuldung soll nächstes Jahr auf 7,67 Millionen Won steigen

Die Staatsschulden pro Kopf in Südkorea werden nächstes Jahr gemäß dem Haushaltsplan der Regierung auf 7,67 Millionen Won steigen.



Die Regierung beschloss letzte Woche den Haushaltsplan für kommendes Jahr in Höhe von mehr als 500 Billionen Won (412 Milliarden Dollar). Demnach wird die Pro-Kopf-Verschuldung im kommenden Jahr um 17,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf sieben Millionen und 667.000 Won (6.317 Dollar) wachsen.



Damit wird die Pro-Kopf-Staatsverschuldung so stark wie seit 2015 nicht mehr zulegen.



Die Regierung plante im Budget für 2020 erstmals Ausgaben von mehr als 500 Billionen Won ein, um gegen konjunkturelle Abwärtsrisiken vorzugehen. Jedoch wird erwartet, dass die Steuereinnahmen zur Deckung der vorgesehenen Staatsausgaben nicht ausreichen würden.