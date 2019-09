Südkorea und USA wollen gemeinsames Kommando bis 2021 nach Pyeongtaek verlegen

Photo : YONHAP News

Das Hauptquartier des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA (CFC) wird bis 2021 nach Pyeongtaek verlegt.Nach Angaben des CFC und des Verteidigungsministeriums in Seoul am Sonntag beschlossen beide Länder kürzlich, den Umzug des Hauptsitzes des Kommandos auf den US-Militärstützpunkt Camp Humphreys in Pyeongtaek bis 2021 abzuschließen.Der Plan werde bei der 51. Sicherheitskonsultation (SCM) zwischen beiden Ländern Ende Oktober oder Anfang November in Seoul endgültig gebilligt.Das gemeinsame Kommando ist derzeit auf der US-Militärbasis im Seouler Yongsan-Viertel ansässig. Alle Dienstleistungen dort werden spätestens zum Jahresende eingestellt, dann werden dort keine US-Truppen mehr stationiert sein.Beobachter vermuten, dass der geplante Umzugstermin mit Rücksicht darauf festgelegt worden sei, dass der Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea im Jahr 2022, dem letzten Amtsjahr von Präsident Moon Jae-in, erfolgen würde.