Internationales Trump betont gute Beziehungen mit Südkorea in Bezug auf Rückgabe von US-Militärbasen

US-Präsident Donald Trump will in Bezug auf die Rückgabe der Gelände von US-Militärstützpunkten in Südkorea die Entwicklungen abwarten.



Die entsprechende Äußerung machte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Reportern vor seiner Abreise nach Camp David, dem Sommersitz des US-Präsidenten.



Die USA würden zu Südkorea gute Beziehungen unterhalten. Man werde sehen, was passiere, sagte Trump. Damit antwortete er auf eine Frage in Bezug auf Südkoreas Entscheidung, eine baldige Rückgabe der von US-Militärbasen genutzten Gebiete voranzutreiben.



Das südkoreanische Präsidialamt hatte zuvor am Freitag den Beschluss des Nationalen Sicherheitsrats bekannt gegeben, eine baldige Rückgabe der von 26 US-Militärbasen genutzten Gebiete an Südkorea voranzutreiben, die bereits nach Pyeongtaek verlegt worden seien oder verlegt werden würden. Das Verfahren der Rückgabe des Geländes des US-Militärstützpunktes im Seouler Yongsan-Viertel werde binnen Jahresfrist eingeleitet, darüber habe Südkorea die USA informiert.



Beobachter vermuteten, dass Südkorea mit der Bekanntmachung seine Unzufriedenheit angesichts der wiederholten kritischen Äußerungen der USA über Seouls Entscheidung für die Beendigung des Abkommens mit Japan über den Austausch von Militärinformationen zum Ausdruck brachte. Dies wird auch als Schritt betrachtet, um künftige Verhandlungen mit den USA über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea auf Augenhöhe zu führen.