USA sanktionieren Taiwaner und Reedereien wegen Verletzung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : KBS News

Das US-Finanzministerium hat zwei Taiwaner und drei Reedereien wegen des Vorwurfs auf seine Sanktionsliste gesetzt, durch illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers UN-Sanktionen gegen Nordkorea verletzt zu haben.Das gab das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des Ministeriums am Freitag (Ortszeit) auf der Webseite bekannt.Es handelt sich um die Taiwanesen Huang Wang Ken und Chen Mei Hsiang, die beiden in Taiwan ansässigen Unternehmen Jui Pang Shipping und Jui Zong Ship Management sowie die in Hongkong ansässige Firma Jui Cheng Shipping. Sie unterhielten Interessenbeziehungen mit dem Schiff Shang Yuan Bao, das im letzten Oktober auf die Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats gesetzt worden sei, hieß es.Huang, CEO von Jui Pang, wird vorgeworfen, von April bis Mai 2018 durch Schiff-zu-Schiff-Transfers mit dem panamaischen Schiff Shang Yuan Bao 1,7 Millionen Liter Ölprodukte auf ein nordkoreanisches Schiff umgeladen zu haben. Dieser habe fälschlicherweise berichtet, dass das Zielland der Lieferungen die Philippinen seien.Die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats 2375 und 2397 für Nordkorea-Sanktionen verbieten die Umladung von raffinierten Ölprodukten auf hoher See.Das US-Finanzministerium betonte, dass Nordkorea weiterhin versuche, die UN-Sanktionen für das Verbot illegaler Schiff-zu-Schiff-Transfers zu umgehen.Zuvor hatte die US-Regierung am 29. Juli einen Mitarbeiter des nordkoreanischen Ministeriums für Rüstungsindustrie auf ihre Sanktionsliste gesetzt, der in Vietnam Aktivitäten für den Devisenerwerb durchgeführt hatte.