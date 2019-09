Südkoreas Ausfuhren schrumpfen neunten Monat in Folge

Photo : KBS News

Südkorea hat inmitten ungünstiger externer Faktoren den neunten Monat in Folge einen Exportrückgang verbucht.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass das Exportvolumen im August um 13,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 44,2 Milliarden Dollar gesunken sei.Damit ging es seit vergangenem Dezember stets abwärts. Zudem wurde seit Juni den dritten Monat in Folge ein zweistelliger Rückgang verzeichnet.Der Export von Halbleitern ging um 31 Prozent zurück. Bei petrochemischen Produkten wurde ein Rückgang von 19 Prozent verzeichnet.Als Gründe werden die gefallenen Halbleiter- und Ölpreise sowie der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China genannt. Südkorea ist als Exporteur von Halbfertigwaren von dem Zollkrieg der Großmächte betroffen, was zu einem Exportrückgang auf beiden Seiten führt. Südkoreas Export nach China schrumpfte im August um 21,3 Prozent, der in die USA um 6,7 Prozent.Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea hatten dagegen kaum Einfluss auf den Handel mit dem Nachbarland.