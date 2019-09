Südkorea 2067 mit weltgrößtem Anteil der Senioren und geringstem Anteil der Erwerbsbevölkerung

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut einer Prognose im Jahr 2067 den weltweit größten Anteil der über 65-Jährigen aufweisen.Dagegen wird das Land beim Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren das Schlusslicht bilden.Das geht aus Daten über die aktuellen Bevölkerungszahlen in der Welt und Südkorea sowie Aussichten hervor, die das Statistikamt am Montag veröffentlichte.Laut den Daten wird der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung Südkoreas von 14,9 Prozent in diesem Jahr auf 46,5 Prozent im Jahr 2067 steigen. Damit wird Südkorea unter 201 Ländern oder Regionen, die mindestens 90.000 Einwohner haben und miteinander verglichen werden können, Spitzenreiter sein. Auf Platz zwei und drei werden Taiwan mit 38,2 Prozent und Japan mit 38,1 Prozent folgen. Der Weltdurchschnitt wird sich schätzungsweise auf 18,6 Prozent belaufen.Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren in Südkorea wird von 72,7 Prozent im laufenden Jahr drastisch auf 45,4 Prozent im Jahr 2067 fallen. Südkorea wird damit von Platz neun auf Platz 201 abrutschen. Vor Südkorea wird Taiwan mit 49,3 Prozent liegen, Japan wird mit 50,4 Prozent an 199. Stelle liegen. Südkorea wird mit 27,3 Prozentpunkten den stärksten Rückgang in dem Zeitraum verbuchen.Südkoreas Abhängigenquotient wird in dem Zeitraum von 37,6 auf 120,2 Personen zunehmen, damit den weltweit höchsten Stand.Die Einwohnerzahl Südkoreas wird von 52 Millionen dieses Jahr auf 39 Millionen im Jahr 2067 schrumpfen, während die Weltbevölkerung von 7,71 Milliarden auf 10,38 Milliarden wachsen wird.