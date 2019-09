Chinas Außenminister besucht Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi besucht von heute bis Mittwoch Nordkorea.Wangs Pjöngjang-Besuch kommt nach Angaben des chinesischen Außenministeriums auf Einladung seines nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho zustande.Die Hongkonger Tageszeitung "South China Morning Post" berichtete von der Möglichkeit, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Wangs Besuch China besuchen könnte.China und Nordkorea feiern im Oktober das 70. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern.Im Zuge der stagnierenden Nuklearverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA und des Handelskonflikts zwischen China und den USA nähern sich Nordkorea und China in mehreren Bereichen an.Laut der "South China Morning Post" will China in der Koreafrage eine wichtigere Rolle übernehmen, während sich Nordkorea die Kooperation im Sicherheits- und Wirtschaftsbereich wünscht.