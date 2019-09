Südkorea und Thailand vereinbaren bei Gipfelgespräch engere Kooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montagvormittag mit dem thailändischen Premierminister Prayut Chan-o-cha ein Gipfelgespräch geführt.Bei dem Treffen in Bangkok anlässlich Moons offiziellen Besuchs sprachen beide über Wege für den gemeinsamen Wohlstand Südkoreas und Thailands und für die Kooperation zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN.Laut dem Präsidialamt äußerte Moon die Hoffnung, dass sich die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern weiter gegenseitig vorteilhaft und zukunftsorientiert entwickeln würden.Prayut habe auf große Spielräume für die Kooperation sowohl zwischen beiden Ländern als auch zwischen Südkorea und der ASEAN hingewiesen. Er habe gesagt, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit auf der Grundlage des Vertrauens und der Freundschaft verstärken sollten, hieß es.Beide einigten sich darauf, für die Kooperation in neuen Industrien wie Roboter, Biobranche und Zukunftsautos den Austausch von Informationen und Personen zu erweitern. Vereinbart wurde auch, anlässlich des Abschlusses eines Abkommens zum Schutz von Militärgeheimnissen den Austausch im Militärbereich zu verstärken.Sie vereinbarten zudem, für Südkoreas Neue Süd-Politik eng zu kooperieren und für einen Erfolg eines im November in Busan geplanten Sondergipfels zwischen Südkorea und der ASEAN sowie eines Südkorea-Mekong-Gipfels intensiv zu kommunizieren.Prayut bekräftigte die Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eine dauerhafte Friedensordnung. Moon bat um Thailands stetige Kooperation für den regionalen Frieden.Präsident Moon wird am Nachmittag bei einem Business Forum eine Grundsatzrede halten, das im Zusammenhang mit einer südkoreanisch-thailändischen Showcase-Veranstaltung der vierten industriellen Revolution stattfindet. Anschließend wird er an einer Veranstaltung zur Einführung von „Brand K“, einer gemeinsamen Marke von koreanischen kleinen und mittleren Unternehmen, teilnehmen.Am Abend ist ein Treffen mit südkoreanischen Einwohnern geplant.