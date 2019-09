Börse startet mit leichtem Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist mit einem leichten Plus in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi gewann 0,07 Prozent auf 1.969,19 Zähler.Die USA hatten jüngst Zölle in Höhe von 15 Prozent auf chinesische Konsumgüter im Wert von 112 Milliarden Dollar verhängt. China hatte eine Abgabe von fünf Prozent auf US-amerikanisches Rohöl beschlossen.Doch betonte US-Präsident Donald Trump, dass weiterhin Handelsgespräche mit China in diesem Monat geplant seien.Dem Markt fehle eine klare Richtung, da Trump gemischte Signale im Handelskrieg mit China aussende, sagte Yoon Jung-seon von KB Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.