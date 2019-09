Außenminister Nordkoreas und Chinas vereinbaren stärkere Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Nordkoreas und Chinas haben vereinbart, die bilaterale Zusammenarbeit zu verstärken und sich in Fragen der koreanischen Halbinsel eng abzustimmen.Wie das chinesische Außenministerium am Dienstag bekannt gab, kam Außenminister Wang Yi am Montag in Pjöngjang mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho zusammen. Beide sprachen ausführlich über die bilateralen Freundschaftsbeziehungen und Fragen der koreanischen Halbinsel. Dabei ging es auch um die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA sowie die Denuklearisierung.Beide Seiten hätten die Situation auf der koreanischen Halbinsel tiefgründig erörtert und Informationen über die jüngsten Entwicklungen ausgetauscht. Sie seien damit einverstanden gewesen, die enge Kommunikation aufrechtzuerhalten, um stärker zum Frieden und Schutz der Region beizutragen, teilte das Ressort mit.Nach weiteren Angaben informierte Wang die nordkoreanische Seite über die Situation in Hongkong und Chinas Haltung sowie Maßnahmen. Ri habe kräftige Unterstützung für Chinas Position geäußert.