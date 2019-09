Zeitung: Nordkoreas Kurzstreckenraketen bedrohen US-Soldaten in Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Kurzstreckenraketen stellen laut einer US-Zeitung eine unmittelbare Bedrohung für die US-Truppen in Südkorea und Japan dar.Das schrieb die Zeitung „New York Times“ am Montag nach der Auswertung von Daten des James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS).Demnach liegen sechs US-Militärstützpunkte in Südkorea und zwei US-Basen in Japan in der Reichweite nordkoreanischer Kurzstreckenraketen. Dort sind 30.000 Soldaten stationiert.Die Zeitung kritisierte die Haltung von US-Präsident Donald Trump, der die Bedeutung von Kurzstreckenraketen missachte und lediglich Raketen wie Interkontinentalraketen bedenklich finde, die das US-Festland bedrohen.Einige Kurzstreckenraketen zählten zu einer neuen Generation. Sie könnten tief fliegen und auf unvorhersehbaren Routen manövrieren und wahrscheinlich das Raketenabwehrnetz der US-Truppen in der Region überwinden, schrieb die Zeitung weiter.