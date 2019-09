Politik Regierung plant Vollerhebung zu bedürftigen Haushalten nordkoreanischer Flüchtlinge

Die Regierung will eine Vollerhebung zu den bedürftigen Haushalten nordkoreanischer Flüchtlinge durchführen.



Das wurde nach Angaben des Vereinigungsministeriums am Montag bei Beratungen über die Ermöglichung einer stabilen Lebensführung von Neuankömmlingen aus Nordkorea beschlossen.



Anlass ist, dass Ende Juli eine aus Nordkorea geflüchtete Frau und ihr Sohn tot in Seoul aufgefunden wurden. Beide sollen offenbar verhungert sein. Die Regierung will den Fall zum Anlass nehmen, Lücken in der Sozialpolitik zu schließen. Unter anderem soll dafür Sorge getragen werden, dass nordkoreanische Flüchtlinge möglichst nicht mehr aus dem Visier der Sozialbehörden geraten.



Auch wird darüber nachgedacht, die Dauer von fünf Jahren für das Wohnen unter behördlicher Obhut im Falle einer weiter bestehenden Bedürftigkeit zu verlängern.



Im Zuge der Vollerhebung sollen potenziell bedürftige Haushalte ermittelt werden. Dies betrifft insbesondere Alte, Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende sowie Menschen, die erfolglos eine Grundsicherung beantragt hatten. Auf diesem Wege wolle man Neubürger aus Nordkorea ausfindig machen, die unter finanziellen Schwierigkeiten, Krankheiten und Isolation litten, so das Ressort.



Die Regierung erwartet, dass etwa zehn Prozent der 30.700 nordkoreanischen Flüchtlinge in Südkorea Gegenstand der Untersuchung würden.