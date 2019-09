Präsident Moon fliegt nach Myanmar

Photo : YONHAP News

Im Anschluss an seinen Besuch in Bangkok ist Präsident Moon Jae-in heute nach Myanmar aufgebrochen. Es ist die zweite Station seiner Reise in drei ASEAN-Länder.Am Nachmittag wird Moon in der Hauptstadt Nepido mit seinem Amtskollegen Win Myint und anschließend mit Staatsberaterin Aung San Suu Kyi zu Gesprächen zusammenkommen.Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass ein südkoreanisches Staatsoberhaupt Myanmar besucht.Moon wird zudem an einer Feier zur Grundsteinlegung eines Korea-Myanmar-Industriekooperationskomplexes teilnehmen.Nach dem Staatsbesuch in Myanmar wird Moon am Donnerstag nach Laos weiterreisen.