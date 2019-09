Wirtschaft Management von Hyundai Motor und Gewerkschaft einigen sich gütlich

Die Gewerkschaft von Hyundai Motor hat am Montag einen Entwurf der Tarifeinigung für dieses Jahr mit 56,4 Prozent Ja-Stimmen gebilligt.



Damit gelang bei Hyundai Motor erstmals seit acht Jahren eine Tarifeinigung ohne Streik.



Der neue Vertrag sieht unter anderem eine Erhöhung des Monatslohns um 40.000 Won (rund 33 Dollar) vor. Auch eine leistungsabhängige Vergütung in Höhe von 150 Prozent des Monatslohns und eine Pauschalzahlung in Höhe von drei Millionen Won (2.470 Dollar) zählen zu den Einigungen.