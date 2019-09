Politik Verteidigungsministerium: Keine Dissonanzen mit Washington über Rückgabe von Militärstützpunkten

Das Verteidigungsministerium hat bekräftigt, dass die US-Regierung gegenüber der Rückgabe von US-Militärbasen an Südkorea stets positiv eingestellt gewesen sei.



Im Zuge der Verlegung der Militärbasis von Seoul nach Pyeongtaek hätten beide Länder umfassend diskutiert. Auch Washington teile die Hoffnung, dass der ehemalige Hauptsitz in Yongsan im Stadtzentrums Seouls vollständig zurückgegeben und in einen Park umgewandelt wird.



Interpretationen, wonach die südkoreanische Regierung durch die Bekanntmachung von Rückgabeplänen Druck auf die USA ausüben wolle, seien unangemessen.



Das Präsidialamt in Seoul gab letzte Woche bekannt, das Rückgabeverfahren noch dieses Jahr einleiten zu wollen. Zugleich hieß es, dass eine baldige Rückgabe der von 26 US-Militärbasen genutzten Gebiete vorangetrieben werde.