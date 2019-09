Südkorea und Myanmar wollen Wohlstand durch Entwicklungszusammenarbeit mehren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Myanmar wollen den Wohlstand durch Entwicklungszusammenarbeit mehren.Das teilten Präsident Moon Jae-in und die myanmarische Staatsberaterin Aung San Suu Kyi am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ihr Gespräch mit.Moon sicherte eine Verdopplung der Mittel des Fonds für die Kooperation für die Wirtschaftsentwicklung auf eine Milliarde Dollar zu. Auch will Seoul Myanmar in Entwicklungsfragen politisch beraten.Myanmar will eine Stelle für die exklusive Betreuung koreanischer Unternehmen einrichten. Das sogenannte Korea Desk soll helfen, Probleme bei wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem südostasiatischen Land zu lösen.Darüber hinaus betonten beide Seiten den Friedensschutz als oberstes Gebot und vereinbarten eine Zusammenarbeit in friedensbezogenen Fragen.Während Moons Besuch wurden Vorverträge unter anderem zum Korea Desk, der Handelskooperation und Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie unterzeichnet.Südkorea gab nach der Pressekonferenz außerdem bekannt, 60 Schulbusse für Myanmar zu spenden.Es ist der erste Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in Myanmar seit sieben Jahren. Beide Länder unterhalten seit 1975 diplomatische Beziehungen zueinander.