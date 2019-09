Taifun steuert auf Korea zu

Photo : KBS News

Voraussichtlich am Wochenende wird ein Taifun die zentralen Regionen Koreas erreichen.Der Taifun Lingling wird voraussichtlich über Chinas östliche Gewässer kommend am Freitag die Umgebung der Insel Jeju im Süden erreichen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Wirbelsturm anschließend über das Westmeer zieht und am Samstag auf das Festland trifft.Es wird erwartet, dass die meisten Regionen Südkoreas im Einflussbereich des Taifuns liegen werden. Schon am Mittwoch und Donnerstag werden kräftige Regenfälle erwartet.Im Jahr 2010 hatte der Taifun Kompasu zu einem ähnlichen Zeitpunkt die koreanische Halbinsel erreicht und großen Schaden angerichtet. Damals waren sechs Todesopfer und ein Sachschaden in Höhe von mehr als 160 Milliarden Won registriert worden.Das Wetteramt mahnte zu gründlichen Vorbereitungen, da die Gefahr von schweren Sach- und Personenschäden besteht. Die Behörde will am Mittwoch bei einem Treffen mit der Presse über den Stand der Dinge berichten.