Seoul will Olympia-Verbot von Japans Flagge der aufgehenden Sonne durchsetzen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will ein Verbot von Japans Flagge der aufgehenden Sonne bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio durchsetzen.Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Kim In-chul, am Dienstag vor der Presse. Anlass sind Medienberichte, nach denen das japanische Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio mitgeteilt habe, die Kriegsverbrecher-Flagge, die von japanischen Imperialisten benutzt wird, für Anfeuerungszwecke erlauben zu wollen.Die Flagge der aufgehenden Sonne werde als Symbol des Militarismus und Imperialismus Japans in der Vergangenheit betrachtet, sagte Kim. Japan müsse der Geschichte demütig ins Gesicht sehen. Das Außenministerium werde mit den relevanten Ministerien zusammenarbeiten, damit die Angelegenheit korrigiert werde.Ein Beamter des Außenministeriums sagte, es sei nicht mit ethischen Vorschriften vereinbar, eine Sportveranstaltung für die Vermittlung politischer Botschaften zu nutzen. Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee habe daher bei Japan Einwand erhoben.