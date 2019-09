Regierung will 75 Prozent des Zusatzbudgets bis Monatsende eingesetzt haben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will noch diesen Monat 75 Prozent des Nachtragshaushalts eingesetzt haben.Das kündigte das Finanzministerium heute an. Der Beschluss war auf einer Sitzung unter Leitung von Finanzminister Hong Nam-ki gefasst worden. Bei dem Treffen ging es um Maßnahmen für mehr wirtschaftliche Vitalität im zweiten Halbjahr.Demnach werden 3,7 Billionen Won der zusätzlich beschlossenen Ausgaben in Höhe von 5,8 Billionen Won spätestens in diesem Monat getätigt.Öffentliche Institutionen werden ermutigt, ihre für dieses Jahr geplanten Investitionen vollständig vorzunehmen. Für nächstes Jahr geplante Großprojekte mit einem Volumen von mindestens einer Billion Won sollen schon dieses Jahr umgesetzt werden.Die Obergrenze der Handelsfinanzierung für Exportunternehmen wird auf 2,5 Billionen Won erhöht, die der öffentlichen Kredite für kleine und mittlere Unternehmen auf vier Billionen Won. Die Obergrenze für Programme für neues Wachstum und die Arbeitsplatzschaffung wird auf zehn Billionen Won angehoben.Die zusätzlichen Stützungsmaßnahmen wurden zwei Monate nach der Bekanntmachung des wirtschaftspolitischen Kurses für die zweite Jahreshälfte Anfang Juli beschlossen. Das Finanzministerium begründete dies mit einer erhöhten Rezessionsgefahr, für die es verschiedene Faktoren gebe. Hierzu zählten neben schwachen Investitionstätigkeiten und Ausfuhren die Verlangsamung des Konsumanstiegs, die Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie Japans Exportrestriktionen.