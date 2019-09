Nuklearunterhändler Südkoreas und Russlands diskutieren über Korea-Frage

Photo : KBS News

Die Chefunterhändler Südkoreas und Russlands für Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm sind zu einem Gespräch zusammengekommen.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Lee Do-hoon, Sondergesandter für Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel, am Dienstag in Wladiwostok mit Igor Morgulow, russischer Vizeaußenminister für Asien und Pazifik, gesprochen habe.Dabei sei ausführlich über die Situation auf der koreanischen Halbinsel und die Ergebnisse des jüngsten Besuchs von Vizeminister Morgulow in Nordkorea gesprochen worden. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass bald wieder Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA aufgenommen werden sollten. Sie hätten Bemühungen für tatsächliche Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel durch Verhandlungen vereinbart, hieß es weiter.Morgulow hatte Mitte August Pjöngjang besucht und leitende Beamte des nordkoreanischen Außenministeriums wie Vizeaußenministerin Choe Son-hui getroffen. Sie hatten über die Situation auf der koreanischen Halbinsel und die Verstärkung der bilateralen Kooperation gesprochen.