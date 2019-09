Industriekreise: Drei Gebote für Kauf von Asiana Airlines abgegeben

Photo : KBS

Für den Kauf der Fluggesellschaft Asiana Airlines haben laut Berichten aus Industriekreisen drei Interessenten Gebote abgegeben.Zu den Kaufinteressenten zählen das Unternehmen Aekyung, der aktive Fonds Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) und ein vom Wertpapierhaus Mirae Asset Daewoo angeführtes Konsortium.Das Mutterunternehmen Kumho Asiana Group und die für den Verkauf der Luftfahrtsparte zuständige Großbank Credit Suisse teilten mit, dass Absichtserklärungen von Aekyung und KCGI vorlägen. Auch das von Mirae Asset Daewoo angeführte Konsortium biete mit.Zum Verkauf steht ein Anteil von 31 Prozent an Südkoreas zweitgrößter Fluggesellschaft, einschließlich der Billigfluggesellschaften Air Seoul, die vollständig im Besitz von Asiana ist, und Air Busan, an der Asiana 46 Prozent der Anteile hält.Der Wert betrug gemäß dem Schlussstand an der Börse von 5.540 Won je Aktie am Dienstag 313 Millionen Dollar. Laut Analysten könne das Paket aber bis zu zwei Billionen Won oder 1,6 Milliarden Dollar wert sein, wenn unter anderem noch der Kauf von zu emittierenden neuen Aktien berücksichtigt würde.Aekyung ist ein Kosmetik- und Konsumgüterhersteller, der auch Duty-Free-Läden betreibt. Die Gruppe besitzt bereits die Billigfluggesellschaft Jeju Air. KGCI ist zweitgrößter Anteilseigner an Hanjin KAL, der Muttergesellschaft von Südkoreas Branchenführer Korean Air Lines. Auch KGCI soll ein Konsortium gebildet haben. Wer der Partner ist, wurde noch nicht bekannt gemacht. An dem Konsortium von Mirae Asset Daewoo ist auch die Baufirma HDC Hyundai Development beteiligt, die Duty-Free-Läden und Hotels betreibt.Die Kumho Asiana Group will ihre Flugsparte im Zuge einer Umstrukturierung verkaufen. Asiana Airlines und die Hauptgläubigerin Korea Development hatten letztes Jahr vereinbart, dass sich die Airline unter anderem durch Vermögensverkäufe Liquidität beschaffen müsse.