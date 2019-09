Medien: Abe lehnt Südkoreas Vorschlag für Lösung von GSOMIA und Exportrestriktionen ab

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat laut Medienberichten den Vorschlag des südkoreanischen Ministerpräsidenten Lee Nak-yon abgelehnt, für die Fragen eines bilateralen Militärabkommens und der Exportrestriktionen Japans zusammen nach Lösungen zu suchen.Laut japanischen Medien wie NHK und Kyodo News informierte Takeo Kawamura, früherer Chefkabinettssekretär und Generalsekretär der Japanisch-Koreanischen Parlamentarierunion, am Dienstag Abe über Lees Einschätzung.Kawamura traf sich am Montag in Südkorea mit Lee. Dieser soll dabei gesagt haben, dass Südkorea und Japan nach Lösungswegen für die Angelegenheiten des Abkommens über den Austausch von Militärinformationen GSOMIA und der japanischen Exportrestriktionen suchen müssten, bevor das bilaterale Abkommen im November auslaufe.Jedoch sagte Abe, dass die Lösung der Frage der Zwangsarbeit zur Kolonialzeit, die Japan „Arbeit in Kriegszeiten“ nennt, höchste Priorität habe. Es handele sich um ein Versprechen zwischen Ländern, daher müsse Südkorea es aufrichtig einhalten.Abes Äußerung wird de facto als Zurückweisung von Lees Angebot betrachtet.