Chinas Außenminister betont Chinas Aufopferung für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Chinas Außenminister Wang Yi hat bei seinem Besuch in Nordkorea die Aufopferung seines Landes im Koreakrieg (1950-53) hervorgehoben.Yi war am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen. Beim Besuch des Friedhofs für in dem Konflikt gefallene chinesische Soldaten betonte er am Dienstag die von China erbrachten Opfer.Wang wird offenbar auch Machthaber Kim Jong-un treffen und ihn zu einem Besuch in China im kommenden Monat einladen. Beide Länder feiern am 6. Oktober den 70. Jahrestag der formellen Aufnahme ihrer Beziehungen.Wang hatte Kim auch vor dem ersten USA-Nordkorea-Gipfel im letzten Jahr besucht.Der nordkoreanische Staatsführer reiste seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011 vier Mal nach China. Chinas Präsident Xi Jinping hatte im Juni Nordkorea besucht.