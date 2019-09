Anhörung des Justizminister-Kandidaten für 6. September anberaumt

Photo : YONHAP News

Die Parteien in der Nationalversammlung haben sich auf einen Termin für die Anhörung des designierten Justizministers geeinigt.Cho Kuk muss sich demnach am morgigen Freitag den Fragen der Abgeordneten stellen.Die Einigung auf den Termin erzielten die regierende Minjoo-Partei Koreas, die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Korea und die kleinere konservative Bareunmirae-Partei am Mittwoch.Cho und seine Familie sind mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert. Als Reaktion darauf gab er am Montag eine Pressekonferenz. Der Termin war anberaumt worden, nachdem die Regierungspartei und das Oppositionslager ihre Differenzen über das Wann und Wie der Anhörung zunächst nicht beilegen konnten.