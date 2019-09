Trump: USA streben keinen Regimewechsel in Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Präsident Donald Trump streben die USA keinen Regimewechsel in Nordkorea an.Die entsprechende Äußerung machte Trump am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern.Auf die Frage nach der Position der US-Regierung zu Iran antwortete Trump, sowohl Iran als auch Nordkorea könnten großartige Länder werden. Die USA strebten nicht nach einem Regimewechsel. Die USA hätten diese Lektion vor langer Zeit gelernt.Man werde sehen, was passiere. Es werde derzeit viel geredet. Er glaube, dass einige sehr wichtige Vereinbarungen getroffen würden, fügte Trump hinzu.Trump sagte auch, dass sein Vorgänger Barack Obama gesagt habe, dass die Nordkorea-Frage ein schwieriges Problem werde. Jedoch habe sie sich nicht als solches herausgestellt. Er betonte zugleich, dass die Beziehungen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gut seien.