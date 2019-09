Präsident Moon hofft auf Beitrag von Korea-Myanmar-Industriekomplex für Myanmars Wirtschaftswachstum

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Hoffnung geäußert, dass der neue Industriekomplex für die Wirtschaftskooperation zwischen Südkorea und Myanmar zum Wirtschaftswachstum des südostasiatischen Landes beitragen wird.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Mittwoch bei der Grundsteinlegungszeremonie für einen Korea-Myanmar-Industriepark in Yangon.Er hoffe, dass der Südkorea-Myanmar-Industriekomplex als Sprungbrett für ein Wunder am Fluss Irrawaddy, Myanmars Lebensader, dienen werde, so wie Südkorea mit dem Wirtschaftswachstum das Wunder am Han vollbracht habe, sagte Moon.Der Industriekomplex wird durch gemeinsame Investitionen der myanmarischen Regierung und des südkoreanischen öffentlichen Unternehmens Korea Land & Housing Corporation nördlich von Yangon gebaut. Die Industriezone soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass die südkoreanische Regierung mit Mitteln aus dem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) den Aufbau der externen Infrastruktur wie Straßen finanzieren werde. Damit werde südkoreanischen Unternehmen angesichts der Schwierigkeiten wegen hoher Grundstückpreise und der schwachen Infrastruktur in Myanmar eine Gelegenheit für den Marktzugang angeboten.Moon sagte in seiner Rede auch, dass nach der Einrichtung eines „Korea Desk“ für die Unterstützung koreanischer Unternehmen in Myanmar dank der Exportfinanzierung und eines Investitionsschutzabkommens Investitionen und der Vorstoß von Unternehmen erweitert würden.Er betonte, dass beide Länder beim Infrastrukturaufbau in Myanmar zusammengearbeitet hätten, und erwartete eine neue Kooperation beim Hafen- und Straßenbau anlässlich der verbesserten Finanzierung durch den EDCF. Südkorea und Myanmar vereinbarten, die Höhe der Finanzhilfe aus dem südkoreanischen Fonds auf eine Milliarde Dollar aufzustocken.