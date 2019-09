Präsident Moon besucht Denkmal für koreanische Opfer von Bombenanschlag in Yangon

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat ein Denkmal für die südkoreanischen Opfer eines Bombenanschlags vor 16 Jahren in Myanmar aufgesucht.Das Denkmal wurde im Jahr 2014 am Mausoleum von Aung San in Yangon eingerichtet, um 17 Opfern des von nordkoreanischen Agenten verübten Bombenanschlags im Oktober 1983 zu gedenken. Das Attentat hatte dem damaligen Präsidenten Chun Doo-hwan gegolten. Dieser hatte den Anschlag überlebt.Moon und seine Gattin Kim Jung-sook besuchten am Mittwoch das Denkmal und legten Blumen nieder. Sie legten außerdem eine Schweigeminute ein.Das Präsidialamt teilte mit, dass der Besuch dazu diene, sich den Frieden und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel zu wünschen und Personen, die sich um den Staat verdient machten, zu ehren.Es hatte zwar Gegenstimmen gegen die Einrichtung des Denkmals am Mausoleum von Aung San gegeben, da es sich um eine heilige Stätte in Myanmar handelt. Anlässlich des Südkorea-Besuchs des damaligen myanmarischen Präsidenten Thein Sein im Jahr 2012 versprach Myanmar jedoch die Kooperation.An dem neun Meter langen und 1,6 Meter hohen Gedenkstein sind die Namen und Posten der Opfer eingeprägt, darunter des damaligen Vizeministerpräsidenten Suh Suk-joon.