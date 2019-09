Neue Vorwürfe gegen die Familie des Justizminister-Kandidaten

Photo : KBS

Gegen die Familie des designierten Justizministers sind neue Vorwürfe erhoben worden.Angesichts der Kontroverse um eine falsche Ehrung der Tochter des Ministerkandidaten für akademische Leistungen werden nun Anschuldigungen gegen die Mutter erhoben.Die Anschuldigungen stammen vom Präsidenten der Dongyang Universität, Choi Sung-hae. Die Ehefrau des designierten Justizministers Cho Kuk habe ihn gebeten, zu bezeugen, dass er ihr das Recht gegeben habe, den Preis in seinem Namen zu überreichen. Das sagte er am Donnerstag gegenüber Reportern.Choi war von Staatsanwälten zu verschiedenen Vorwürfen im Zusammenhang mit der umstrittenen Ehrung befragt worden.Die Tochter des designierten Ministers hatte angedeutet, dass sie den Preis von dem Universitätspräsidenten für ihre Bewerbung an der medizinischen Fakultät der Pusan National Universität im Jahr 2014 erhalten habe.Der Universitätsleiter betonte, dass die Vergabe einer Auszeichnung in seinem Namen und ohne sein Wissen unmöglich sei. Er selbst habe aber niemals eine Ehrung von Chos Tochter genehmigt.Die Hochschule wolle einen Ausschuss einsetzen, um den Fall zu untersuchen, sagte er weiter.