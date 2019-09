US-Präsident Trump: Verbündete wissen Hilfe nicht zu schätzen

US-Präsident Donald Trump hat den Verbündeten Undankbarkeit vorgeworfen.Die Bündnispartner würden Hilfe der USA nicht zu schätzen wissen, sagte er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.Die USA würden viel Geld ausgeben, um Japan, Südkorea, den Philippinen und anderen Verbündeten zu helfen. Sie bekämen aber nicht viel zurück, monierte das US-Staatsoberhaupt.Die USA hätten viele starke Verbündete und die USA würden ihnen mit ihrer Präsenz in Asien einen sehr großen Gefallen tun.Die USA würden vielen Leuten in der Welt helfen und diese hätten dies niemals zu schätzen gewusst. Auch hätten die USA noch nie einen Präsidenten gehabt, der dies eingefordert habe, sagte Trump weiter.Südkorea und die USA verhandeln zurzeit über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Truppen in Südkorea. Die US-Regierung fordert von Südkorea eine kräftige Erhöhung seines Finanzbeitrags.