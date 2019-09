Reisebüros bieten Touren für WM-Qualifikationsspiel zwischen Koreas in Pjöngjang an

Photo : YONHAP News

Internationale Reiseagenturen verkaufen nun Touren für den Besuch des anstehenden Qualifikationsspiels zwischen beiden Koreas für die Fußball-WM 2022.Pyongyang Travel, ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Reisen nach Nordkorea, bietet derzeit auf seiner Webseite eine entsprechende dreitägige Tour nach Pjöngjang an.Die Teilnehmer des Tourprogramms vom 14. bis 16. Oktober werden sich vor allem das Qualifikationsspiel zwischen Süd- und Nordkorea am 15. Oktober ansehen und touristische Ziele wie den Triumphbogen und den Kim Il-sung-Platz besuchen. Die Tour kostet 470 bis 868 Euro.Die in China ansässigen Reiseagenturen Young Pioneer Tours und Koryo Tours führten ähnliche Tourprogramme ein und werben nun dafür.Süd- und Nordkorea spielen in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde für die WM 2022 in Katar in Gruppe H. Nordkorea teilte mit, das Spiel gegen Südkorea auf eigenem Rasen austragen zu wollen. Aus diesem Anlass wird die südkoreanische Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal für ein WM-Qualifikationsspiel nach Pjöngjang reisen.