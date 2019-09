Landesweit Festivals am Wochenende wegen Taifun abgesagt oder verschoben

Photo : YONHAP News

Angesichts eines nun auf Korea zusteuernden Taifuns sind verschiedene am Wochenende geplante Festivals und Veranstaltungen abgesagt worden.Der Taifun Lingling wird laut der Vorhersage am Freitagabend südliche Gewässer der Insel Jeju erreichen und am frühen Samstagmorgen auf die Westküste des Festlandes treffen. Demnach wurden die meisten für das Wochenende vorgesehenen Veranstaltungen auf Jeju und in der südwestlichen Region Honam abgesagt oder verschoben.Das ursprünglich am Samstag geplante Jeju Queer Culture Festival wurde auf den 28. September verschoben. Eine für Samstag und Sonntag vorgesehene Veranstaltung für die astronomische Beobachtung auf Jeju wurde abgesagt.Die Stadt Mokpo vertagte die von Freitag bis Sonntag geplante erste Messe für die Innovation der Provinz Süd-Jeolla auf den 18. September.Auch in der Region Chungcheong wurden die am Wochenende geplanten Festivals zum größten Teil verschoben. Festivals und Messen in der Hauptstadtregion werden voraussichtlich verschoben oder in einem kleineren Umfang veranstaltet.Die Stadt Suwon verschob das Suwon Jazz Festival 2019 auf den 18. und 19. September.