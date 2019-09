Südkoreas Verteidigungsminister sendet Warnung an Japan aus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat eine Warnung an Japan ausgesendet.In letzter Zeit gebe es besorgniserregende Bewegungen in der Umgebung der koreanischen Halbinsel, um einen Sicherheitskonflikt mit seinem Nachbarland anzustiften und eigene Interessen zu verfolgen, sagte Jeong in der Eröffnungsrede des Seouler Verteidigungsdialogs am Donnerstag in der südkoreanischen Hauptstadt. Der Wettbewerb für das vorrangige Verfolgen eigener nationaler Interessen verschärfe sich stärker denn je.Jeong offenbarte zwar nicht, was er mit besorgniserregenden Bewegungen konkret meine. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich seine Botschaft an Japan richtet, das in letzter Zeit seine Offensive gegen Südkorea in wirtschaftlicher, diplomatischer und sicherheitspolitischer Hinsicht verstärkte.Jeong betonte, dass die Republik Korea eine wagemutige Reise begonnen habe, die zur Denuklearisierung Nordkoreas und einer dauerhaften Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel führen solle. Dabei wies er auf die innerkoreanischen Gipfeltreffen und die Gipfel zwischen Nordkorea und den USA hin, die nach dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung zustande kommen konnten.Der Seouler Verteidigungsdialog ist ein multilateraler Sicherheitsdialog, der vom südkoreanischen Verteidigungsministerium jedes Jahr veranstaltet wird. Das Treffen findet dieses Jahr zum achten Mal statt, daran nehmen Verteidigungsbeamte und Experten aus rund 50 Ländern und von fünf internationalen Organisationen teil.