Präsident Moon in Laos eingetroffen

Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstag in der laotischen Hauptstadt Vientiane, der letzten Station seiner Südostasien-Reise, eingetroffen.Moon ist der erste südkoreanische Präsident, der einen Staatsbesuch in Laos absolviert.Moon wird am Donnerstagnachmittag mit Präsident Boungnang Vorachith zu einem Gipfelgespräch zusammenkommen, um über Wege zur Belebung des bilateralen Austauschs zu diskutieren.Angesichts reicher Wasserressourcen in Laos wird erwartet, dass die Verstärkung der Kooperation auf dem Gebiet Stromerzeugung mit Wasserkraft vorrangig besprochen wird.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass anlässlich Moons Besuchs in Laos Vereinbarungen über institutionelle Grundlagen für die bilaterale Zusammenarbeit angestrebt würden. Dazu zählten die Erweiterung eines Förderprojekts für die Entwicklung ländlicher Gemeinschaften nach südkoreanischem Vorbild sowie eine Absichtserklärung über die Kooperation im IKT-Bereich.Moon besuchte zuvor Thailand und Myanmar. Er wird am Freitag die Heimreise antreten.