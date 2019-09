Börse schließt deutlich im Plus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Donnerstag deutlich im Plus geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,82 Prozent auf 2.004,75 Zähler. Damit wurde die psychologisch wichtige Marke erstmals seit dem 1. August wieder übertroffen.Grund für die gute Stimmung an der Börse waren Berichte, nach denen Washington und Peking ihre Handelsgespräche im kommenden Monat wieder aufnehmen wollen. Der seit einem Jahr andauernde Handelsstreit war auch der wichtigste Grund für Südkoreas sinkende Ausfuhren.Chinas Handelsministerium habe heute bekannt gegeben, dass mit den USA Anfang Oktober in Washington verhandelt werde. Dies sei ein positiver Faktor für wichtige Börsen in Asien gewesen, sagte Choi Yoo-june von Shinhan Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.